© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando generale delle Forze armate libiche legate al generale Khalifa Haftar ha annunciato l'intenzione di rimuovere, come prima fase, 300 mercenari stranieri dal territorio libico e di coordinarsi con la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia per consegnarli ai Paesi di origine. (Lit)