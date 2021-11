© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha affermato di "non avere alcun dubbio" sulla prova di "compattezza" che saprà dimostrare Forza Italia in occasione dell'elezione del presidente della Repubblica. "Mancano ancora due mesi, ora siamo concentrati sulla lotta alla virus e sulla realizzazione del Pnrr", ha aggiunto la parlamentare azzurra, intervistata dal Tg1. (Rin)