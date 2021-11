Brasile: Mercosur, governo presenta lista azioni di contrasto alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cittadinanza del Brasile ha promosso un seminario, nell'ambito del Mercato unico del sud (Mercosur), presentando una lista di le azioni e le politiche sociali messe in campo dal governo brasiliano nella lotta alla pandemia. "Nel mezzo di una delle più grandi crisi umanitarie della nostra storia, il governo federale ha esteso la rete di protezione sociale, ridotto significativamente la povertà estrema in Brasile e ridotto le disuguaglianze a livelli storici", ha affermato il ministro della cittadinanza, Joao Roma, all'apertura del seminario "Rafforzamento sociale Politiche durante la pandemia: impatti e lezioni per il futuro". Secondo in ministro, il suo dicastero ha rafforzato i programmi sociali e sostenuto la popolazione più vulnerabile, "investendo oltre 65 miliardi di dollari in politiche di assistenza sociale dalla prima infanzia alla vecchiaia". (segue) (Brb)