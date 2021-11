Brasile: Mercosur, governo presenta lista azioni di contrasto alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il ministro degli Esteri, Carlos França, ha affermato che il Mercosur ha fornito benefici in termini di cittadinanza alle popolazioni dei paesi membri. "Sebbene la stampa enfatizzi gli aspetti economici del Mercosur, quello che vediamo è che il blocco è una conquista della cittadinanza per i cittadini dei nostri Paesi. Questo diventa chiaro quando si analizzano i guadagni in materia di sicurezza sociale. Guadagni molto concreti si osservano anche quando esaminiamo i sindaci delle città di confine. Dicono questo, che la costruzione del Mercosur ha reso la vita più facile ai cittadini. Abbiamo molto da imparare e condividere con i nostri partner nel blocco", ha concluso il ministro. (Brb)