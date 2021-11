Pa: Brunetta, onore e orgoglio premio "Personaggio dell'anno" di Italia Informa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta su Instagram ringrazia "Marco Forlani e tutto il Comitato scientifico di Italia Informa per il premio 'Personaggio dell’anno' appena ricevuto. Un onore, un orgoglio. Emozionante". Si è svolta infatti oggi al Rome Cavalieri Warldorf Astoria della Capitale la cerimonia di consegna dei premi Italia Informa 2021. Oltre al ministro Brunetta sono stati premiati Paolo Savona, presidente della Consob, insignito del riconoscimento per l'Economia e Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, cui il premio è stato assegnato alla carriera. E ancora altri riconoscimenti sono stati assegnati a: Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest; Roberto Basso, direttore External Affairs & Sustainability di Wind Tre; Vito Cozzoli, presidente ed amministratore delegato di Sport e Salute; Massimiliano Di Silvestre, presidente ed ad di Bmw Italia; Alberto Gustavo Franceschini, presidente di Ambromobiliare; Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group; Alessandra Gritti, amministratore delegato di Tamburi Investment Partners; Stefano Lado, presidente di Banco di Desio e della Brianza; Ugo Loeser, amministratore delegato Arca Fondi Sgr; monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario del dicastero della Comunicazione del Vaticano. Infine per la comunicazione innovativa è stata premiata Intesa Sanpaolo e Valentina Cerolini, Ad di Deesup, per la Startup 2029. (Rin)