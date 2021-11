© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE LAZIO- L'assessora regionale all'Agricoltura, Enrica Onorati partecipa alla conferenza stampa di presentazione del "Piano di rilancio della multifunzionalità del Lazio". Nel corso dell'iniziativa saranno presentate le attività formative e informative che la Regione Lazio realizzerà in collaborazione con Arsial per le aziende agrituristiche e altre iniziative adottate, tra cui il portale di classificazione "Agriturismo Italia" realizzato dal Mipaaf in collaborazione con Rete Rurale Nazionale e Ismea.Roma, ex Cartiera Latina del Parco dell'Appia Antica , via Appia Antica, 42 (ore 10:30)- L'assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla "Santa Messa XVIII° Anniversario della Strage di Nassirya"Roma, Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, scala dell'Arce Capitolina, 12 (ore 10:15)- L'assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla tavola rotonda "Turismo Enogastronomico e Turismo Esperienziale: il binomio perfetto per promuovere le eccellenze del territorio e dell'Italia" all'interno della manifestazione "Excellence 2021 VIII edizione".Roma, La Nuvola, viale Asia 40/44 (ore 12:30) (segue) (Rer)