- VARIE- Webinar gratuito promosso nell'alto Lazio dalla Camera di commercio Rieti-Viterbo. Nel corso del seminario sarà approfondita la questione delle Comunità energetiche (Cer) e dei nuovi modelli di autoconsumo collettivo attraverso cui imprese, comunità locali e cittadini condividono energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. (ore 10:30)- Evento "Il merito del valore", Unindustria festeggia i 10 anni dalla sua nascita: partecipano Angelo Camilli, Maurizio Stirpe, Filippo Tortoriello e Luigi Abete.Frosinone, Unindustria, via del Plebiscito, 15 (0re 11)- Cerimonia in occasione della ricorrenza degli attentati di Nassiriya.Roma, parco della Pace di Torre Angela, via del Torraccio di Torrenova (ore 11:30)- Conferenza stampa di presentazione del Festival delle Scienze.Roma, auditorium Parco della Musica (ore 11:30) (Rer)