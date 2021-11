Usa: Biden celebra la giornata dei veterani, “siete la spina dorsale dell’America”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha celebrato in una cerimonia al cimitero di Arlington la giornata nazionale dei veterani, definendo questi ultimi come "la spina dorsale dell'America". Ricordando i militari caduti sul campo o tornati dopo aver subito ferite o contratto malattie, l’inquilino della Casa Bianca ha rimarcato che “non c'è niente a basso rischio o a basso costo in guerra per le donne e gli uomini che la combattono". Biden ha elogiato coloro che nelle Forze armate hanno "sopportato e sono sopravvissute a sfide che la maggior parte degli americani non conoscerà mai". Il presidente ha quindi dedicato un pensiero all'ex segretario di Stato Colin Powell, anch’egli veterano, deceduto il 18 ottobre scorso.(Nys)