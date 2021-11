Spagna: Procura Milano potrà interrogare generale venezuelano Carvajal su finanziamento a M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha emesso un'ordinanza che autorizza la Procura di Milano ad interrogare a Madrid il generale venezuelano, Hugo Carvajal, ex responsabile dell'intelligence di Hugo Chavez, per ottenere informazioni relative al presunto finanziamento irregolare al Movimento cinque stelle da parte del governo di Caracas. Lo hanno riferito fonti legali al quotidiano "Abc". La Procura di Milano aveva manifestato interesse nell'ascoltare Carvajal, in attesa di essere estradato negli Stati Uniti per traffico di droga ed armi. Nelle ultime settimane il generale venezuelano aveva deciso di collaborare volontariamente con la giustizia di Madrid su finanziamenti irregolari a partiti ed esponenti politici in Spagna, in particolare ad Unidas Podemos e all'ex presidente socialista, Jose Luis Rodriguez Zapatero. In riferimento ai 5 Stelle, Carvajal avrebbe rivelato il presunto invio di 3,5 milioni di euro, tramite borsa diplomatica per eludere i controlli, a Gianroberto Casaleggio, in qualità di "promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana", attraverso la delegazione consolare del Venezuela in Italia.(Spm)