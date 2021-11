Clima: ministro Ambiente Egitto, vertice Cop27 a Sharm El Sheikh nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ospiterà la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm El Sheikh nel 2022. Lo ha detto Yasmine Fouad, ministra dell'Ambiente egiziana nel suo discorso alla conferenza di Glasgow, esprimendo i suoi ringraziamenti a tutte le delegazioni, in particolare alle parti africane, per la loro fiducia e il loro sostegno all'organizzazione della prossima conferenza da parte dell'Egitto e per aver riunito gli sforzi del mondo nell’affrontare la sfida del cambiamento climatico, che richiede azioni multilaterali attive, dinamiche e cooperative tra tutti.(Cae)