Argentina: inflazione di ottobre al 3,5 per cento

- L'inflazione in Argentina non accenna a diminuire nonostante gli sforzi del governo per morigerare i prezzi del paniere e ad ottobre ha segnato nuovamente un incremento del 3,5 per cento secondo il rilevamento reso noto oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un registro identico a quello del mese precedente e che porta l'indice complessivo dei prezzi nei primi dieci mesi dell'anno ad un 41,8 per cento. Il dato dell'inflazione sui dodici mesi è invece del 52,1 per cento. A incidere sull'indice generale dei prezzi sono stati ad ottobre soprattutto gli aumenti relativi ad "abbigliamento e calzature", con un +5,1 per cento, i servizi della salute, con un +4,7 per cento, e "ristorazione e turismo",con un +4,1 per cento. Pur con un aumento del 3,4 per cento, la voce relativa ad "alimenti e bevande non alcoliche", è quella tuttavia con maggior incidenza sull'indice generale. (segue) (Abu)