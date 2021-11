Usa: Biden firma legge per proteggere telecomunicazioni da minacce alla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un disegno di legge che richiede alla Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) di proteggere i sistemi di telecomunicazioni contro potenziali minacce straniere alla sicurezza nazionale. Lo riporta il sito statunitense “Axios”. Negli ultimi anni, i legislatori statunitensi hanno espresso crescenti preoccupazioni sulle operazioni dei giganti cinesi delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, e sulla loro possibile dipendenza diretta dal governo di Pechino. In base alla nuova legge, la Fcc non può prendere in considerazione l'autorizzazione per prodotti realizzati da società incluse nella sua "lista coperta", che include Huawei e ZTE. La designazione impedisce alle società statunitensi di utilizzare fondi della Fcc per acquistare apparecchiature e servizi di comunicazione che il governo degli Stati Uniti considera una minaccia per la sicurezza nazionale. Il disegno di legge ha ricevuto un sostegno quasi unanime al Congresso. È stato sponsorizzato in particolare dai senatori Mark Rubio e Ed Markey. La legge proteggerà gli Stati Uniti da apparecchiature che "rappresentano un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale", ha affermato la Casa Bianca in una nota.(Nys)