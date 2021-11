Brasile: governatore Rio de Janeiro in visita all'Agenzia nazionale del turismo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Claudio Castro, ha guidato una delegazione in visita presso all'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) di Roma, in Italia. Lo rende noto la stessa istituzione italiana, presieduta da Giorgio Palmucci, in una nota stampa. "Partiamo da qui per riprendere il dialogo e il partenariato strategico con l'Italia", ha detto Castro. Il governatore ha visitato l'Enit insieme con una delegazione formata dal suo segretario della Casa Civile, Nicola Miccione, dal segretario allo Sviluppo Economico, Vinicius Medeiros Farah, dal segretario all'Ambiente e alla Sostenibilità, Thiago Pampolha Goncalves, dal deputato dello Stato di Rio, Andrè Gustavo Pereira Correa da Silva, e dal consigliere dell'ambasciata brasiliana a Roma, Durval Carvalh. (segue) (Brb)