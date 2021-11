Brasile: governatore Rio de Janeiro in visita all'Agenzia nazionale del turismo a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accogliere la delegazione brasiliana è stato il consigliere diplomatico del ministro del Turismo italiano, Simone Landini, dall'Amministratore Delegato Enit, Roberta Garibaldi, dal presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci e dalla direttrice Marketing dell'Enit, Maria Elena Rossi. La visita diplomatica ha avuto il compito di riprendere simbolicamente e fisicamente i rapporti tra le due nazioni e stilare piani per il futuro. "L'Italia è fondamentale per il Brasile e per Rio, è presente nella vita quotidiana dei brasiliani, e l'Italia è la quarta destinazione più scelta dagli abitanti dello stato di Rio", ha sottolineato il governatore Castro. "Dopo questo periodo da cui stiamo cercando ancora di riprenderci, l'Italia ha ripreso ad essere il primo posto più visitato dai carioca e dai brasiliani. Un turismo ecologico quello che guarda al futuro. Siamo qui per ripartire insieme con i progetti intrapresi in passato", ha concluso. (segue) (Brb)