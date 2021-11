Brasile: governatore Rio de Janeiro in visita all'Agenzia nazionale del turismo a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro cade in un momento intenso delle relazioni Italia-Brasile. Si sono incontrati i nostri rispettivi ministri degli Esteri. E il messaggio che è emerso dagli incontri è quello di potenziare il rapporto strategico tra Italia e Brasile in tutti i settori. Quindi auspichiamo anche nel campo turistico", ha detto il consigliere diplomatico Landini. Il presidente dell'Enit Palmucci, che ha donato alla delegazione il libro storico Enit "Promuovere la bellezza" e ha ricevuto un volume equivalente sulle chiese di Rio, ha sottolineato come "L'Italia sia in testa ai desideri dei turisti d'oltreoceano e in particolare dei brasiliani. Nel mondo non si è mai arrestato il desiderio di venire a visitare la Penisola che continua ad essere una delle prime mete di preferenza come dimostrano anche le ricerche e le citazioni sui social dove l'Italia risulta tra le parole più cliccate. E' inoltre leader assoluta nel turismo a lungo raggio: un quarto dei turisti da extra Europa viene in Italia. La Penisola continua a dare prova di resilienza, versatilità, nonché creatività. Una rinnovata capacità di mettersi in gioco con una propensione ai processi di modernizzazione, supporto tecnologico, sostenibilità", ha concluso. (Brb)