Usa: TikTok chiamato in causa alla Camera, "diffonde materiali pericolosi per i minori"

- L'app di social media cjnese TikTok, sviluppata dalla società ByteDance, è di nuovo nel mirino del Congresso statunitense per la possibilità che il suo algoritmo favorisca la diffusione tra utenti minorenni di contenuti pericolosi e nocivi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Hill", la deputata Raja Krishnamoorthi - presidente della sottocommissione sulla Politica economica e dei Consumatori - ha chiesto a TikTok di fornire chiarimenti sul suo algoritmo, il meccanismo matematico tramite il quale il social propone determinati contenuti agli utenti. Krishnamoorthi, in particolare, ha chiesto ai responsabili dell’app di inviare dati e documenti relativi a "contenuti pericolosi" mostrati ai minori. "La commissione è profondamente preoccupata per la possibilità che TikTok finisca per danneggiare milioni di minorenni a causa della sua incapacità di controllare adeguatamente i contenuti dannosi sulla sua app", ha scritto in una lettera alla società. La lettera si concentra sulle preoccupazioni per l'algoritmo di TikTok, che secondo Krishnamoorthi è "pericoloso per i minori" perché conosce gli utenti in un modo che "sfrutta le loro vulnerabilità" più velocemente di altre piattaforme. "L'algoritmo di TikTok può quindi far entrare i bambini in spirali infinite di contenuti pericolosi e inappropriati", ha aggiunto.(Nys)