Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo

- La magistratura della Bolivia procederà a indagare d'ufficio su presunti reati di sedizione, terrorismo e cospirazione nei confronti dei leader della protesta attualmente in corso contro il governo di Luis Arce per l'approvazione di una legge antiriciclaggio considerata lesiva e incostituzionale. Lo ha affermato il viceministro della Giustizia, Cesar Siles, sottolineando che "verranno avviate le indagini pertinenti contro coloro che hanno minacciato di affossare un governo eletto con oltre il 55 per cento dei voti". "Si tratta senza dubbio di fatti che meritano essere indagati in quanto rappresentano atti di sedizione, terrorismo e cospirazione", ha aggiunto. Il viceministro ha quindi assicurato che tali indagine verranno condotte "con obiettività assoluta e rispettando il dovuto processo". Il governo, ha affermato Siles, "è preoccupato per i fatti di violenza occorsi nei giorni scorsi nelle città di Potosì e Santa Cruz, epicentro delle mobilitazioni. (segue) (Brb)