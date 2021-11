Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni protestano contro il progetto politico del governo del Movimento politico per il socialismo (Mas), e in particolare contro la legge "anti riciclaggio", che - denunciano - attribuisce all'esecutivo del presidente Arce il potere di controllare le attività economiche private oltre i limiti imposti dalla Costituzione. Tra i soggetti più attivi nella protesta si conta il conservatore Comitato civico della città di Potosì (Comcipo), storica sigla di opposizione al "neo socialismo" locale. "Vogliamo dire al governo che si è sbagliato, che non ci sottometteremo e che queste leggi maledette devono essere abrogate", aveva affermato martedì in un comizio il presidente del Comcipo, Juan Carlos Manuel. Da ultimo, il comitato civico di Potosì ha dichiarato Arce "nemico della città", e chiesto le dimissioni del governatore Jhonny Mamani, anch'egli del Mas, oltre che del capo della polizia. (segue) (Brb)