Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo (4)

- "Che (il presidente) rifletta e ascolti il clamore di diversi settori e della cittadinanza contro leggi che attentano alle libertà e alla Costituzione", ha affermato ieri Camacho, attuale governatore della provincia di Santa Cruz. "Se ritira le leggi finiranno le proteste", ha aggiunto. "Non siamo lontani dal convocare una mobilitazione permanente, la patria sta agonizzando per colpa del partito di governo che ci vuole sottomettere ad un socialismo assolutista e non lo permetteremo", ha affermato da parte sua Manuel. Ancora più estrema la posizione del leader civico, Romulo Calvo, che ha lanciato un appello alle Forze armate e la polizia a ribellarsi al governo. "Esigiamo la vostra protezione, siamo noi che paghiamo il vostro stipendio", ha affermato. (segue) (Brb)