Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione dei comitati civici di Santa Cruz e Potosì rimanda in effetti alla fase di proteste avviata durante ottobre del 2019 successivamente alle denunce di presunti brogli alle elezioni presidenziali vinte al primo turno dall'allora presidente in carica Evo Morales. In quel contesto i comitati civici, con Luis Camacho in testa, assunsero un ruolo di primo piano nell'organizzazione di violente proteste in tutto il paese che culminarono con l'ammutinamento dei vertici delle Forze armate e della Polizia e le dimissioni di Evo Morales. Lo stesso Camacho, dopo l'annuncio delle dimissioni di Morales, si mise in testa ad una marcia che arrivò fino al palazzo di governo a La Paz. L'attuale governatore di Santa Cruz si affacciò allora dal balcone del "Palacio Quemado" con in mano una bibbia e celebrò la caduta del governo del Mas. Lo stesso giorno si insediava il nuovo governo ad interim di Jeanine Anez, oggi agli arresti nell'ambito di un'inchiesta che indaga gli eventi di quelle giornate per determinare se si è trattato di un colpo di Stato. (segue) (Brb)