Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo (6)

- Le principali critiche alla legge antiriciclaggio riguardano le facoltà assegnate all'Unità di investigazione finanziaria (Uif), organo delegato alla lotta contro il riciclaggio. L'attenzione cade in particolare sull'articolo 9 della legge, quello che attribuisce all'Uif poteri di intelligence per accertare operazioni sospette, possibili schemi fraudolenti e vulnerabilità del sistema finanziario. Interventi che possono attivarsi anche sulla base di semplici sospetti, denuncia l'opposizione individuando profili di incostituzionalità. Non meno contestato anche l'articolo 11 che non permette di opporre all'azione della Uif, anche priva di un mandato della giustizia, il segreto professionale o il diritto alla riservatezza. (segue) (Brb)