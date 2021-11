Bolivia: proteste contro il governo, magistratura indaga d'ufficio su reati sedizione e terrorismo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo da parte sua accusa l'opposizione di voler sabotare la ripresa economica. "Cercano sempre di sabotare il lavoro che stiamo facendo, speriamo che la popolazione rifletta perché questo sciopero è un terribile danno economico al paese", ha detto il ministro della Difesa, Edmundo Novillo. La direttrice della Uif, Ana Maria Morales, ha dichiarato che la legge contro il riciclaggio "ha come unico obiettivo indagare persone collegate a reati e che stanno ottenendo denaro da attività illecite come traffico di droga, contrabbando, corruzione e sequestri, non le persone che lavorano cercando di sostenere la famiglia". Morales ha precisato inoltre che la legge rappresenta un adeguamento a norme internazionali. (Brb)