Venezuela: rappresentante Ue su elezioni, nostre missioni osservatori le "migliori al mondo"

- Grazie all'esperienza e al livello del "professionismo dei suoi componenti", le missioni di osservatori che l'Unione Europea inviano per seguire i processi elettorali sono "le migliori del mondo". Lo ha detto il rappresentante dell'Ue in Venezuela, lo spagnolo Rafael Dochao Moreno, commentando - ai microfoni di "Union Radio" -, il lavoro della missione europea in vista delle amministrative del 21 novembre. "La prima cosa che devo dire è che le missioni Ue sono le migliori al mondo senza dubio alcuno. Perché abbiamo esperienza di tantissimi anni, perché in questo caso per esempio abbiamo circa 120-130 osservatori di altissimo livello, professionisti che hanno lavorato in giro per il mondo", ha sottolineato il diplomatico non mancando di rispondere ad alcune delle accuse lanciate da Diosdado Cabello, numero due del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), che aveva definito il personale Ue "spie" e "rappresentanti dell'impero che si ritengono superiori". (segue) (Vec)