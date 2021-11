Serbia: capo di gabinetto presidenza kosovara, Vucic sostiene un criminale di guerra come Mladic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la vicenda è stata commentata dallo stesso Vucic, secondo cui la polizia serba ha agito in queste ore in modo tale da proteggere i cittadini e non il murale raffigurante l'ex generale Ratko Mladic in via Njegoseva a Belgrado. Ieri sono scoppiati dei disordini quando alcuni attivisti si sono radunati davanti al murale per protesta, mentre oggi è stato gettato un secchio di calce sul murale. L'esponente del Partito socialdemocratico della Serbia, Djordjo Zujovic, ha riferito all'emittente "N1" di avere gettato personalmente la calce sul murale. Un gruppo di attivisti e di cittadini si è riunito ieri sera nel centro di Belgrado a sostegno dell'attivista Aida Corovic. L'attivista ed ex parlamentare era stata arrestata e poi rilasciata nella stessa giornata dopo che aveva lanciato delle uova contro il murale dedicato a Ratko Mladic. La polizia aveva istituito un cordone in via Njegoseva davanti al murale per garantire l'ordine, come confermato dal ministero dell'Interno. (segue) (Alt)