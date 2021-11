Unesco: Della Vedova, il mondo ha bisogno di cultura, educazione, comunicazione e scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo più di un anno di pandemia globale, il primo incontro dei ministri della Cultura del G20 che abbiamo organizzato lo scorso luglio a Roma è stato una testimonianza del livello senza precedenti di interazione tra le transizioni culturali, digitali e ambientali. Il nostro è un mondo più frammentato e allo stesso tempo più unito, che ha bisogno di cultura, educazione, comunicazione e scienza per riprendersi dalla pandemia; nonché per affrontare le sfide ambientali al centro dell'Agenda Cop26 di Glasgow". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo oggi alla 41esima sessione della Conferenza generale dell'Unesco a Parigi. "L'Unesco è chiamata a svolgere il suo ruolo nella risposta multilaterale alla crisi multipla che stiamo affrontando, come ha fatto recentemente per l'Afghanistan, ricordando l'importanza del rispetto dei diritti all'istruzione, in particolare per le donne e le ragazze, protezione del patrimonio culturale e sicurezza dei giornalisti – ha continuato Della Vedova –. Possiamo raggiungere la sostenibilità solo attraverso l'istruzione, come ricordato dalla Dichiarazione dei Ministri dell'Istruzione del G20 approvata a Catania in giugno. Lodiamo l'azione dell'Unesco per sostenere insegnanti e studenti nell'affrontare l'attuale catastrofe generazionale. L'Italia ha deciso di presentare la sua candidatura al Comitato per il patrimonio mondiale dell'Unesco. Contiamo sul vostro prezioso sostegno alle elezioni che si terranno tra due settimane, alla 23esima sessione dell'Assemblea generale degli Stati parte della Convenzione sul Patrimonio mondiale dell'umanità, ha concluso il sottosegretario. (Res)