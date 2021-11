Farnesina: Di Maio istituisce figura inviato speciale per diritti umani persone Lgbtiq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha istituito la figura dell'inviato speciale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per i diritti umani delle persone Lgbtiq+. A svolgere questo importante ruolo, che pone l'Italia all'avanguardia a livello internazionale per la tutela dei diritti delle persone Lgbtiq+, sarà il diplomatico Fabrizio Petri, attuale presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu), designato oggi dal segretario generale della Farnesina, ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Secondo quanto riferito in una nota della Farnesina, l'inviato speciale sarà chiamato a coordinare l'azione della Farnesina per la tutela e promozione dei diritti delle persone Lgbtiq+, e ad agire rispetto alle discriminazioni contro le persone e le comunità Lgbtiq+, anche favorendo la più ampia decriminalizzazione dell'omosessualità nel mondo. L'omosessualità è purtroppo considerata reato in circa settanta Paesi, alcuni dei quali prevedono la pena capitale. Su indicazione del ministro Di Maio, la vulnerabilità delle persone Lgbtiq+ andrà inoltre adeguatamente presa in considerazione nell'ambito dei programmi finanziati dalla Cooperazione italiana. (segue) (Res)