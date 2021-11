Speciale difesa: Kosovo, possibile impiego delle Ksf in missione all'estero in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) potrebbero essere impiegate in una missione in Polonia: lo ha annunciato il capo del Dipartimento per la comunicazione strategica del ministero della Difesa di Pristina, Sefer Isufi. "A seguito della conclusione della prima missione all'estero, stiamo lavorando sugli accordi per impiegare un nuovo contingente di soldati all'estero, in Polonia, come parte del comando statunitense per l'Europa", ha spiegato Isufi. La prima missione delle Ksf all'estero, avvenuta negli scorsi mesi in Kuwait sotto il comando statunitense, secondo Isufi ha dimostrato che il Kosovo, "un Paese fino ad ora importatore di sicurezza, è pronto per agire in maniera efficace al fianco dei nostri partner, specialmente gli Stati Uniti, come esportatore di sicurezza". (Alt)