Kosovo: premier Kurti, riforme giustizia per ripristinare fiducia cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme della giustizia in corso in Kosovo puntano a ripristinare la fiducia dei cittadini. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, dopo la prima riunione a Pristina del gruppo di lavoro incaricato di predisporre la normativa per procedere con la rivalutazione dei giudici. "Il principale pilastro del Paese è la giustizia", ha dichiarato Kurti sottolineando l'esigenza di avere giudici e procuratori "efficienti".(Alt)