Speciale difesa: Mattarella conferisce decorazioni dell’Ordine militare d’Italia a Bandiere di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, si è svolta nel Cortile d’Onore del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di conferimento delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia alle Bandiere di Guerra. Erano presenti il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli e i Capi di Forza Armata. Il Capo dello Stato ha proceduto alla consegna delle Croci di "Cavaliere" dell'Ordine Militare d'Italia alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Fanteria "Bari", alla Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari "Serenissima", alla Bandiera di Guerra del 6° Stormo dell'Aeronautica Militare, alla Bandiera di Guerra del 4° Stormo dell'Aeronautica Militare, alla Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", alla Bandiera di Guerra del 7° Reggimento Carabinieri "Trentino Alto Adige" e alla Bandiera di Guerra del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia. Ecco le motivazioni: Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Fanteria “Bari” - Fedele alle antiche virtù di coraggio e audace valore, il 9° Reggimento Fanteria “Bari” è stato impiegato dal teatro operativo balcanico a quello afghano, garantendo sempre una eccezionale cornice di sicurezza alla popolazione, alle Istituzioni locali e a tutte le organizzazioni internazionali presenti nei territori controllati, ponendosi quale fulgido esempio di unità coesa e fortemente motivata. Straordinaria espressione di nobili ideali, ha mostrato fermezza morale, consapevole coraggio ed elevate virtù militari, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Esercito e dell’Italia nel contesto internazionale. (Kosovo, 2008 - 2010 e Afghanistan, 2018). Bandiera di Guerra del Reggimento Lagunari “Serenissima” - Reggimento impiegato in territorio afghano, in una regione caratterizzata da altissima instabilità e diuturno stato di conflitto, conduceva numerose audacissime imprese raggiungendo brillanti risultati operativi, dando prova di ferrea abnegazione, spirito d’iniziativa e perspicace azione militare. Operava con valoroso impegno, offrendo costante esempio di altissima professionalità, fermezza e slancio. Reggimento custode di straordinari valori ha contribuito al lustro e al prestigio dell’Italia nel contesto internazionale, meritando l’apprezzamento della Nazione e il riconoscimento dei Paesi alleati. (Farah - Afghanistan, 2010 – 2011) e (Herat - Afghanistan, 2019). (Rin)