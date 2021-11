Kosovo-Usa: premier Kurti incontra vice assistente segretario di Stato Montgomery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato oggi il vice assistente del segretario di Stato Usa Molly Montgomery. I rapporti tra Usa e Kosovo, secondo Montgomery, sono eccellenti anche alla luce del legame personale del presidente statunitense Joe Biden con il Paese balcanico. La rappresentante del governo Usa ha ringraziato il premier Kurti per la cooperazione delle istituzioni kosovare nell'evacuazione dei cittadini afgani dopo la presa del potere dei talebani in Afghanistan. Kurti ha parlato in proposito di "un obbligo umanitario" rimarcando che Pristina vuole essere al fianco di un "alleato strategico" come Washington. (segue) (Alt)