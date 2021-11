Kosovo: premier Kurti, non potrà mai esserci un'associazione dei comuni su base etnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni a maggioranza serba non potrà mai essere integrata nell'ordinamento giuridico e costituzionale del Kosovo, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale kosovara del 2015. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in una intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle". Secondo Kurti, mentre la Corte costituzionale non ha affrontato l'accordo del 2013 per la costituzione dell'Associazione serbo-comune, "ha praticamente dato un duro colpo anche all'accordo del 2013". "Secondo la Costituzione del Kosovo non ci può essere associazione su base etnica. Questo è stato fatto a Dayton quando è stata eretta su base etnica una costruzione che oggi si chiama Republika Srpska e che è lì per Belgrado e non per i serbi. Ne vogliono una simile in Kosovo", ha dichiarato il capo del governo di Pristina. "Sta diventando sempre più evidente che la Serbia si sta comportando nei Balcani occidentali come la Federazione Russam per cui la Republika Srpska in Bosnia sta tentando di trasformarsi in una Bielorussia, mentre il Montenegro in una Ucraina. Quindi il punto della questione è che la Serbia non accetta come Stati reali Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, vale a dire Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo e persino Macedonia del Nord." (segue) (Alt)