Kosovo: premier Kurti, non potrà mai esserci un'associazione dei comuni su base etnica (2)

- Sul dialogo tra Kosovo e Serbia, Kurti ha affermato che il processo è in stallo da anni a causa di ciò che ha affermato essere la "colpa" della Serbia. "Prima di tutto, non vogliono una soluzione per i serbi del Kosovo, ma un risarcimento per la Serbia", ha detto il premier aggiungendo: "Indubbiamente, Kosovo e Serbia non possono raggiungere un accordo al di fuori del quadro dell'Ue. L'Unione europea dovrebbe essere il mediatore e il facilitatore di questo accordo e questo accordo dovrebbe concentrarsi sul riconoscimento reciproco". "Attualmente - ha proseguito - abbiamo un reciproco non riconoscimento, la Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo, il Kosovo come Repubblica non riconosce la Serbia e questa è una relazione che abbiamo ormai da 13 anni, insostenibile, ma che ha a che fare con la recente guerra in Kosovo per la quale la Serbia non vuole assumersi la responsabilità, quindi non riconoscere i crimini in Kosovo e non riconoscere l'indipendenza non sono due cose molto diverse, in quanto l'una è causata dall'altra". Secondo Kurti, "non riconoscendo i crimini commessi in Kosovo, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio, la Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo perché la considera un risultato della nostra guerra di liberazione ma sembra dimenticare che è anche una conseguenza dei suoi crimini che hanno costretto la Nato a intervenire in Europa contro uno Stato le cui forze non hanno scelto i mezzi per espellere la popolazione, ucciderla e violentarla". (segue) (Alt)