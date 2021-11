Difesa: Serbia, capo di Stato maggiore a colloquio con vice assistente segretario Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Serbia, generale Milan Mojsilovic, ha ricevuto oggi a Belgrado il vice assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Nate Adler. Secondo una nota diramata dal ministero della Difesa serbo, durante l'incontro i due interlocutori hanno discusso dell'attuale situazione politica e di sicurezza nella regione e nel mondo, oltre che delle sfide e minacce alla sicurezza in Kosovo. Mojsilovic e Adler hanno anche esaminato le opportunità per migliorare la cooperazione militare bilaterale tra la Serbia e gli Stati Uniti. I due interlocutori hanno espresso la disponibilità a continuare la cooperazione in tutte le aree di reciproco interesse, principalmente attraverso la conduzione di addestramenti ed esercitazioni congiunte. Mojsilovic e Adler hanno infine osservato che la positiva cooperazione militare contribuisce a rafforzare le relazioni bilaterali complessive tra Serbia e Stati Uniti. I due interlocutori hanno convenuto a questo proposito che esiste ancora spazio per un ulteriore rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa, principalmente attraverso forme che abbiano un impatto sullo sviluppo delle capacità operative. (Seb)