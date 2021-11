Ue: Gentiloni, su dibattito revisione regole oggi primo passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha citato anche altri due elementi "di particolare rilevanza per l'area dell'euro". Primo, "l'interazione tra politica monetaria e fiscale" perché "la risposta alla pandemia ha mostrato l'importanza della politica fiscale anticiclica, in particolare con i tassi di interesse al limite inferiore", ha specificato l'ex premier italiano. "Questa complementarità non c'era durante la crisi precedente e la sua assenza si è sentita allora tanto quanto si è sentita la sua presenza nell'ultimo anno", ha ricordato. "In secondo luogo, la questione di come migliorare il nostro quadro per l'individuazione e la correzione degli squilibri macroeconomici, che è particolarmente rilevante in un'area a moneta unica", ha continuato. (segue) (Beb)