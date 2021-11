Giornalisti: D'Incà, Fierro era una penna eccezionale, mancherà tanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Fierro era un giornalista di razza, una penna eccezionale, grande cultura e passione civile. Per il Sud, per le grandi questioni aperte del nostro Paese, per la politica. Mancherà tanto, a chi leggendolo trovava riscatto e giustizia, ai giovani che hanno perso un maestro". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, in merito alla scomparsa oggi a Roma, a 69 anni, del giornalista. (Rin)