Bielorussia: dipartimento di Stato Usa, Minsk smetta di manovrare flussi migranti verso Ue

- Il dipartimento di Stato Usa esprime preoccupazione per le immagini e le ricostruzioni inquietanti circa ciò che sta accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia, invitando il governo di Minsk a fermare immediatamente la sua campagna di “orchestrazione e coercizione” dei flussi migratori irregolari attraverso i suoi confini verso l’Unione europea. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del dicastero, Ned Price. “Finché il regime e la Bielorussia si rifiuteranno di rispettare obblighi e impegni internazionali, minacciando la pace e la sicurezza dell'Europa e continuando a reprimere e a maltrattare le persone che non cercano altro se non vivere in libertà, continueremo a fare pressione su (Aleksandr) Lukashenko e non diminuiremo le nostre richieste di responsabilità", ha affermato il portavoce in riferimento al presidente bielorusso.(Nys)