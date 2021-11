Danimarca: governo propone reintroduzione pass anti Covid per accedere a locali, cinema e muse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo danese ha proposto oggi di ripristinare l'uso del pass digitale per il coronavirus da presentare quando i cittadini vogliono accedere nei locali di ristorazione al chiuso. Il Paese nordico, infatti, sta per affrontare la terza ondata della pandemia di Covid e, dopo essere stato uno dei pochi ad aver revocato quasi tutte le restrizioni rimanenti a settembre, ora sta affrontando un numero crescente di contagi, con una media 2.300 negli ultimi giorni. Anche il tasso di positività, la quota sul totale dei test effettuati che sono risultati positivi, è aumentato costantemente nelle ultime settimane dall'1,2 per cento di metà settembre al 2,3 per cento di fine ottobre. "Diversi Paesi europei sono ora nel mezzo della loro quarta ondata di corona. In Danimarca stiamo andando verso la nostra terza ondata di corona", ha detto il ministro della Salute Magnus Heunicke durante un briefing. Il pass servirà a verificare che il possessore sia vaccinato o risultato negativo a un test effettuato nelle 48 ore precedenti. Il provvedimento presentato dal governo, soggetto all'approvazione parlamentare, richiederà anche la presentazione del pass per gli assembramenti al chiuso che superano le 200 persone, come nel caso di cinema e musei. (Sts)