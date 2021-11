Cile: impeachment a Pinera, opposizione cerca di protrarre dibattito parlamentare fino a domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma nelle carte portate alla luce dal Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij), sono emersi elementi nuovi che la giustizia ha deciso di prendere in considerazione. L'Unità anticorruzione ha esaminato a fondo i nuovi documenti della vendita, accertando la presenza del testo originale scritto in inglese e firmato nelle Isole Vergini britanniche. Un elemento sconosciuto ai giudici che avevano in passato già indagato sulla vendita, senza riscontrare irregolarità: agli atti del processo risulta infatti una copia tradotta in spagnolo del pre-accordo commerciale. "Potremmo dire che in effetti si tratta di una nuova prova", ha affermato a riguardo il direttore dell'Unità anticorruzione, Marta Herrera. "In base all'analisi delle informazioni effettuata dalla Procura sono emersi nuovo elementi che non sono stati oggetto del processo in cui è stata decretata l'assoluzione del presidente", ha detto la pubblico ministero Claudia Perivancich, titolare dell'indagine. (segue) (Abu)