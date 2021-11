Difesa servizi: regata "Marina Militare Nastro Rosa Veloce - Fincantieri Cup", flotta naviga compatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno impiegato poco meno di 24 ore i dieci Beneteau Figaro 3 protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Veloce – Fincantieri Cup, evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events in collaborazione con la Marina Militare, per raggiungere il primo gate del percorso. Localizzato al largo di Ancona, dopo circa 130 miglia di navigazione, il cancello ha visto Team Urban Value (Sophie Faguet-Pierre Lebouch) anticipare di un nulla Team Softway (Pam Lee-Andrea Fornaro) e Team Venezia Salone Nautico (Cecilia Zorzi-Alessandro Torresani). Tre equipaggi, quelli componenti il gruppetto di testa, che, costantemente in vista l'uno dell'altro, si sono marcati in modo molto stretto sin dalla partenza optando per la via più diretta verso sud, fatta eccezione per una breve puntata verso sud-est in corrispondenza del passaggio al traverso di Punta della Maestra. (segue) (Com)