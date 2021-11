Difesa servizi: regata "Marina Militare Nastro Rosa Veloce - Fincantieri Cup", flotta naviga compatta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superato il gate marchigiano, la flotta si è trovata a dover fare i conti con una rotazione verso levante della brezza che sino a quel momento aveva soffiato da nord-nordest: un cambio di direzione che ha imposto l'adozione di scelte tattiche diverse per ciascuno dei team in regata. A risultare premiato dalla strategia adottata nel frangente è stato Team Acone (Catherine Hunt-Alexis Thomas) che, proseguendo lungo una rotta centro adriatica insieme a Team Genova TOR (Dominique Knuppel-Guillermo Altadill) e a Team Fratelli Visconti (Lisa Berger-Alex Laline), nel giro di poche ore si è portato in quarta posizione e ha guadagnato circa 8 miglia su Team Urban Value e su Team Venezia Salone Nautico, sempre al comando ma impegnati lungo una rotta decisamente più prossima alla costa italiana. Ad essersi separato da poco dai battistrada è stato Team Softway, la cui prua sembra ora puntare maggiormente verso sud-est, quasi a voler emulare, seppur con un certo ritardo, la scelta di Team Acone. (segue) (Com)