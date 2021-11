Usa-Romania: colloquio Blinken-Aurescu, ribadita necessità cooperazione per sicurezza nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri rumeno Bogdan Aurescu. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno sottolineato l'importanza del partenariato strategico Usa-Romania nel rafforzare i legami nell'ambito della difesa ed dell'energia e nell'affrontare le minacce e le sfide comuni, tra cui il robusto scambio di vedute in ambito strategico che avrà luogo il 9 novembre. Il segretario di Stato ha elogiato la Romania come fedele alleato della Nato ed entrambi hanno concordato di collaborare sulle questioni relative alla sicurezza del Mar Nero e sull'aggressione russa contro l'Ucraina sul fianco orientale della Nato. I due hanno anche riaffermato il loro desiderio di migliorare la sicurezza energetica in Europa, sottolineato dal recente impegno di Bucarest a portare in Romania un piccolo reattore modulare "primo nel suo genere" costruito dagli Stati Uniti. (Nys)