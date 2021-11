Usa: Biden, bene ultimi passi in avanti contro responsabili di attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente le operazioni che hanno portato oggi al sequestro di sei milioni di dollari in criptovalute e all’arresto di due persone legate ad attacchi informatici condotti negli scorsi mesi con la tecnica ransomware, che richiede il pagamento di un riscatto in cambio dello sblocco dei sistemi informatici colpiti. "Anche se rimane lavoro da fare, abbiamo fatto dei passi importanti per rafforzare le nostre infrastrutture contro gli attacchi hacker e individuare i responsabili che minacciano la nostra sicurezza, lavorando i nostri alleati per fermare la rete degli attacchi ransomware", ha affermato il presidente. "Quando ho incontrato il presidente Putin a giugno ho messo in chiaro che gli Stati Uniti avrebbero agito per individuare questi cyber criminali - ha aggiunto Biden - ed è quello che abbiamo fatto oggi". Il dipartimento di Giustizia ha dato annuncio oggi delle operazioni sul territorio statunitense, precisando che le due persone arrestate sono ritenute responsabili degli attacchi ransomware del 4 luglio, in cui l'offensiva informatica a danno di una società di software con sede in Florida, Kaseya, ha finito per infettare più di mille aziende in tutto il mondo. (segue) (Nys)