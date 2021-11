Etiopia: inviato speciale Usa torna nel Paese per colloqui con Unione africana su conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha annunciato che Jeffrey Feltman, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, incontrerà nelle prossime ore l'inviato dell'Unione africana per la regione, l'ex presidente della Nigeria Olusegun Obasanjo, dopo essere tornato ad Addis Abeba. Washington, ha spiegato Price, crede che ci sia una piccola finestra di apertura per lavorare con l'Unione africana per fare progressi nella risoluzione pacifica del conflitto in Etiopia. "Crediamo che ci sia una piccola finestra di apertura per lavorare con l'Alto Rappresentante dell'Ua per il Corno d'Africa ... per ulteriori sforzi congiunti volti a risolvere pacificamente il conflitto in Etiopia", ha detto ai giornalisti il portavoce del dicastero. Washington ha ripetutamente chiesto la fine delle ostilità che da un anno coinvolgono il governo federale e le forze del Tigrè, intensificatesi nelle ultime settimane. (segue) (Nys)