Etiopia: inviato speciale Usa torna nel Paese per colloqui con Unione africana su conflitto (2)

- Il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths e Obasanjo hanno visitato domenica la regione settentrionale del Tigrè per discutere dell'accesso umanitario e di un possibile cessate il fuoco nel conflitto che infuria da un anno. I due hanno incontrato il leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Debretsion Gebremichael, per "discutere della crisi in Etiopia e dei modi per fornire aiuti umanitari, oltre che di questioni regionali". Successivamente Griffiths e Obasanjo si sono recati ad Addis Abeba per incontrare le autorità federali etiopi. Il tutto mentre continuano i combattimenti nella regione di Amhara, diventata ormai il fronte del conflitto che nelle ultime settimane ha visto un'impetuosa avanzata dei ribelli tigrini, supportati dall'Esercito di liberazione oromo (Ola). Stando agli ultimi aggiornamenti sul campo, le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) - il braccio armato del Tplf - affermano di aver preso il controllo del woreda (distretto) di Dawunt, a sud di Gashena, e di aver distrutto quattro divisioni delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf) del comando occidentale, sequestrando loro un notevole quantitativo di armi pesanti, tuttavia non ci sono al momento riscontri ufficiali al riguardo. Nel frattempo, stando a fonti citate dagli analisti di "Ethiopia Map", i ripetuti attacchi dei Tdf verso Mille, nella regione di Afar - considerata il prossimo obiettivo strategico dei tigrini - hanno sortito fin qui scarsi effetti dovendo affrontare l'accanita resistenza e i frequenti contrattacchi da parte delle forze Afar. (Nys)