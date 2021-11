Usa: "The Hill", muro dei repubblicani contro conferme squadra diplomatica Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del Partito repubblicano statunitense hanno intenzione di ostacolare l'ufficializzazione delle ultime nomine che andranno a completare la squadra diplomatica del presidente Joe Biden. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che i conservatori baseranno la loro strategia su obiezioni riguardanti non solo la politica estera ma persino le persone scelte dall'inquilino della Casa Bianca. A più di dieci mesi da quando l'amministrazione Biden si è insediata, il Senato ha confermato solo sette degli ambasciatori selezionati dal capo dello Stato, mentre più di 50 candidati per il dipartimento di Stato e l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) sono in attesa del voto di conferma, in molti casi proprio per l'opposizione repubblicana. (segue) (Nys)