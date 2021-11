Usa: "The Hill", muro dei repubblicani contro conferme squadra diplomatica Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I repubblicani che stanno bloccando questi candidati mettono in pericolo la nostra sicurezza nazionale, rendendo più difficile per il nostro paese rispondere alle minacce in patria e all'estero", ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer. Il senatore Ted Cruz (Texas) e altri esponenti repubblicani stanno esercitando la loro capacità di bloccare un candidato o di richiedere un voto sul verbale, mosse che possono costringere i democratici ad allungare il processo di conferma, a volte per giorni, e togliere al Senato il tempo necessario ad approvare altre iniziative di legge. (Nys)