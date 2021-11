Governo: Conte, legislatura deve finire, Draghi a palazzo Chigi è via prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è stato chiesto se avessi preclusioni a Draghi al Quirinale. E ho detto di no, ma il nostro sostegno a questo governo nasce perché il Paese sia messo in protezione e sia attuato efficacemente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Obiettivi che non sono ancora stati raggiunti e la stabilità del governo non può non essere un obiettivo prioritario. Draghi è il punto di equilibrio di un sistema politico. La legislatura deve finire perché l'obiettivo prioritario è la realizzazione del Pnrr per il quale ci siamo strenuamente battuti. Che Draghi rimanga a palazzo Chigi è la via prioritaria. Draghi non è fungibile". Lo ha sottolineato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. (Com)