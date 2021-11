Ue: Gentiloni, situazione "complessa" e "insolita" per aumento inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dell'inflazione e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali sono in gran parte temporanei, ma è chiaro che la situazione è insolita e particolarmente complessa: per questo, i responsabili politici devono rimanere altamente vigili e pronti ad adattare la risposta man mano che la situazione si evolve. Lo ha dichiarato dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, specificando che ci sono tre "venti contrari alla ripresa". Primo, "l'aumento dei casi di Covid-19 in diverse parti d'Europa, specialmente nelle aree in cui le vaccinazioni rimangono relativamente basse". In secondo luogo, "le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali, che gravano su diversi settori, e quindi sulle economie dei diversi Stati membri, in varia misura". E terzo, "l'aumento dell'inflazione, che è principalmente, ma non esclusivamente, guidato dall'aumento dei prezzi dell'energia", ha spiegato. "La nostra analisi, che direi ampiamente condivisa, indica che questi secondi e terzi venti contrari sono in gran parte temporanei. Allo stesso tempo, è chiaro che ci troviamo in una situazione molto insolita e particolarmente complessa. È chiaro che noi, in qualità di responsabili politici, dovremo rimanere altamente vigili e pronti ad adattare la nostra risposta man mano che la situazione si evolve", ha dichiarato il commissario. Gentiloni ha anche evidenziato che affronterà "tutti questi argomenti in modo più approfondito" giovedì, quando presenterà le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea.(Beb)