Ue: Gentiloni, su dibattito revisione regole oggi primo passo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggiungere un consenso sul quadro di bilancio ed economico nell'era post-Covid è fondamentale per il futuro dell'euro, ma anche per l'Ue nel suo insieme. Vorrei evitare che questa revisione sia vista come un altro capitolo di un lunghissimo libro di dibattiti sul Patto di stabilità e crescita, in cui si affermano e si ribadiscono posizioni consolidate. Credo invece che vada visto come il primo capitolo di una nuova storia, che riguarda la creazione delle condizioni per una crescita forte e sostenibile per l'area euro nel post pandemia, che per definizione deve essere costruita, e a sua volta contribuirà a finanze pubbliche sane", ha proseguito. "Nei prossimi mesi, dobbiamo lavorare sodo per costruire un consenso sulla strada da seguire e penso che oggi abbiamo compiuto un primo passo necessario lungo quella strada", ha concluso. (Beb)