© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- presentazione della mostra "1849-1871. Ebrei di Roma tra segregazione ed emancipazione", realizzata dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione per il Museo Ebraico di Roma, a cura di Francesco Leone e Giorgia Calò. Interverranno il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Shmuel Di Segni, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la Presidente della Fondazione per il Museo Ebraico di Roma, Alessandra Di Castro e Francesco Leone, co-curatore della mostra. A fine conferenza seguirà visita con Giorgia Calò, co-curatrice della mostra. Presso il museo ebraico di Roma, Via Catalana (Sinagoga) - Ore 11 (Com)